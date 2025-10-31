Geslaagde Halloweenoptocht in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De eerste Halloweenoptocht in Vlagtwedde is al weer 24 jaar geleden, maar ook vanavond liepen kinderen en volwassenen verkleed als griezels, monsters en heksen door de straten van Vlagtwedde.
Om zeven uur vertrok de stoet onder begeleiding van Muziekvereniging Dindua vanaf het schoolplein bij MFA het Aambeeld. Om daar alvast in de stemming te komen was er een lasershow op het schoolplein. Onderweg kwamen de deelnemers allerlei griezelfiguren tegen.
Op het marktplein werden de kinderen verrast op een aardigheidje. Ook konden de kinderen daar een broodje bakken en in “discotheek de Schutstal” was een lieve heks die de kleinste kinderen een verhaal vertelde. Er was een waarzegger die de kinderen allerlei fabels op de mouw spelde, er was griezelranja en een lasershow met muziek.
Foto’s: Jacob Musch, HIER vindt u meer foto’s.