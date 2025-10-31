Gratis leefstijlcheck in de Gezonde Huiskamer bus

PEKELA – De Gezonde Huiskamer is een mobiele bus die door Noord Nederland reist om inwoners bewust te maken van hun gezondheid en leefstijl. In de bus kunnen bezoekers gratis verschillende metingen laten doen en persoonlijk advies krijgen over onderwerpen als voeding, beweging en vitaliteit.
De bus stond onlangs in Pekela. Daar konden inwoners onder begeleiding van professionals inzicht krijgen in hun gezondheidssituatie. Zo werd onder meer het risico op vallen gemeten met de zogeheten Smart Floor, en konden bezoekers hun bloed laten testen op versuikerde eiwitten, een waarde die iets zegt over het risico op hart en vaatziekten.
Volgens coördinator Noortje Bos is het doel van de Gezonde Huiskamer om mensen op een laagdrempelige manier aan het denken te zetten over hun leefstijl. “Het is geen vervanging van een bezoek aan de huisarts, maar een manier om bewustwording te creëren en mensen handvatten te geven om gezonder te leven,” legt ze uit.
De Gezonde Huiskamer rijdt de komende tijd verder door Noord Nederland en doet meerdere gemeenten aan.
Malou Vos