Groningen sluit 80 jaar vrijheid af met muziek, verhalen en onthulling kunstwerk in het Bevrijdingsbos

GRONINGEN – Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde, een jaar dat in het teken staat van herdenken, vieren én verbinden. Ruim 150 organisaties, verspreid over de hele provincie, zetten zich in om samen met inwoners bijzondere activiteiten te organiseren; van educatieve projecten en tentoonstellingen tot herdenkingen en ontmoetingen.
Op zaterdag 8 november vindt van 14.00 tot 16.00 uur de afsluitende bijeenkomst plaats in de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg in Groningen met jaren 40 liedjes van Miss Helena en Afrikaanse muziek van Basile Maneka. Presentator Janneke Jager blikt samen met deelnemers, artiesten, organisatie en commissaris van de Koning René Paas niet alleen terug, maar vooral vooruit: hoe geven we vrijheid samen blijvend betekenis? De middag wordt afgesloten met de onthulling van het kunstwerk Freedom is Fluïd. De toegang is gratis en aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@80jaarvrijheidgroningen.nl.
Programma
Het programma deze middag bestaat uit persoonlijke verhalen en muziek, film, lezingen en poëzie. Sander Blom maakte de film Landgetuigen, een korte, poëtische film over de sporen van de Tweede Wereldoorlog die na 80 jaar nog zichtbaar zijn in het Groninger landschap. Vintage-zangeres Miss Helena uit Sappemeer brengt muziek uit de jaren 40 opnieuw tot leven. Ze brengt met haar liedjes een oprecht eerbetoon aan de muziek die hoop bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Basile Maneka is (gospel)zanger, gitarist, percussionist, performer en componist. Hij groeide op in Kinshasa, in een rijke Congolese muziektraditie. Een van de aanjagers van 80 jaar vrijheid Groningen, Charles Goudsmit, gaat met Basile in gesprek over vrijheid. Als afsluiting wordt het kunstwerk Freedom is Fluïd van kunstenaarsduo Paul&Albert onthuld in het Bevrijdingsbos. Dit werk markeert zowel het einde van het herdenkingsjaar, als het begin van een blijvende dialoog over de betekenis van vrijheid.
Samenwerkingen
80 jaar vrijheid Groningen is een initiatief van Museum aan de A. Over de missie, visie en invulling van het project is nagedacht door 29 kernpartners. Er zijn ruim 150 partijen uit de hele provincie aangehaakt. De projectleiding, het penvoerderschap en de marketing & communicatie is in handen van Museum aan de A.
80 jaar vrijheid Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, vFonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.
Bron: Museum aan de A
Foto’s:
Janneke Jager, foto Helena Vegter
Miss Helena, eigen foto’s