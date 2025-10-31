Koninklijke Onderscheiding voor Erik de Vos

SCHEEMDA, VEENDAM, VEELERVEEN – Vandaag is de heer Erik de Vos (63) uit Veendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Annelies Pleyte reikte vanmiddag de Koninklijke Onderscheiding tijdens een afscheidsbijeenkomst in De Toekomst in Scheemda uit. Erik de Vos nam tijdens die bijeenkomst afscheid als bestuurder van Terwille Verslavingszorg vanwege zijn pensioen. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn grote verdiensten op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg van complexe doelgroepenm, zoals mensen met een verslavingsproblematieken/of prostitutie en mensen die in aanraking zijn geweest met justitie.

Erik de Vos is sinds 2002 werkzaam bij Terwille Verslavingszorg. Onder zijn leiding groeide de organisatie van een kleine stichting met twee medewerkers uit tot een landelijke zorginstelling met ruim 150 medewerkers. Hij legde daarmee de basis voor wat nu het ‘DNA’ van de organisatie is: werken vanuit lef en liefde, van mens tot mens, samen naar perspectief. Jarenlang stond Erik de Vos dag en nacht klaar voor zijn collega’s via de 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Hij is verantwoordelijk voor, en actief binnen, diverse werkgroepen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg.

Vernieuwer en aanjager

Erik de Vos is een vernieuwer en aanjager. Zo zette hij zich in voor herstelgericht werken; een manier van zorg verlenen waarbij mensen stap voor stap leren hun leven weer op te pakken en voor gelijkwaardigheid en normalisering: mensen zien als mens, niet als probleem of diagnose. Voor de forensische doelgroep ontwikkelde hij een speciaal zorgtarief zodat ook binnen penitentiaire inrichtingen laagdrempelige verslavings- en GGZ-zorg beschikbaar is. Daardoor krijgen cliënten meer kans op herstel.

Ervaringsdeskundigen

Hij was initiatiefnemer van De Spetse Hoeve in Veelerveen, een woon-en behandelplek voor vijftien mannen met een forensische achtergrond. Hij zet ervaringsdeskundigen in: mensen die zelf herstel hebben doorgemaakt en hun ervaring gebruiken om anderen te helpen. Omdat deze inzet niet werd erkend of vergoed, maakte hij zich hard voor veranderingen in beleid. Zo stond hij zelfs persoonlijk garant voor ex-gedetineerden die geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) konden krijgen, zodat zij tóch aan het werk konden.

Actielijn Mentale Gezondheid

Voor vrouwen in kwetsbare situaties, bijvoorbeeld door (gedwongen)prostitutie, richtte hij het programma Perspectief Plus op. Daarin krijgen vrouwen een veilige plek, gecombineerd met behandeling, destijds een vernieuwend concept. Ook zette hij zich in voor dak- en thuislozen via het project Housing First: eerst een woning, daarna begeleiding.

In de provincie Groningen was hij bestuurlijk trekker van de Actielijn Mentale Gezondheid Gezond Groningen en mede-initiatiefnemer van het Transformatieplan Mentale Gezondheid, onderdeel van het landelijke Integraal Zorg Akkoord. Hierin werken zorgaanbieders en gemeenten samen aan een andere kijk op mentale gezondheid: minder medicaliseren, meer aandacht voor het gewone leven.

Hij is aanjager van het project Voorzorg in Stadskanaal, dat met succes de wachtlijsten in de GGZ drastisch verkortte: van 350 naar 90 mensen. Nog steeds is Erik de Vos actief in verschillende overlegorganen.

Burgemeester Annelies Pleyte: “Erik de Vos heeft op een uitzonderlijke manier met zijn visie, moed en daadkracht de zorg en hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen met complexe problematiek een enorme impuls gegeven van blijvende waarde. Niet alleen in onze regio, maar in heel Nederland. Dit vanuit een diepgewortelde motivatie om de medemens te helpen. Ik ben vereerd dat ik de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau mocht uitreiken aan de heer Erik de Vos en hem de versierselen heb mogen opspelden.”

Bron: Gemeente Veendam

Foto’s: Jan Glazenburg