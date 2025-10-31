DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Voor de tweede keer in korte tijd is er ingebroken in een woon- en bedrijfspand aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren. Tussen de avond van 29 oktober en de ochtend van 30 oktober 2025 hebben onbekende daders opnieuw toegang gekregen tot het pand, dat op 20 oktober al door brand was beschadigd.Volgens de huidige informatie hebben de daders ingebroken in de drankenwinkel die bij het pand hoort en onder andere diverse pakjes sigaretten, e-sigaretten en alcoholische dranken gestolen. De schade wordt geschat op ruim € 4.000. Ook is bij het pand een aanhangwagen gestolen. Getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de buurt van de Rütenbrocker Hauptstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932 / 72100.
Op 30 oktober vond tussen 10:15 en 11:00 uur, vond op een parkeerplaats aan de Burggraben een aanrijding plaats. Een nog onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van een parkeerplaats een zwarte Nissan Juke. De bestuurder is er vandoor gegaan. De politie van Haren vraagt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig, contact op te nemen via 05932 / 72100.
Weener
Donderdag vond rond 17:20 uur vond op de Boenster Straße een verkeersongeval plaats, waarbij een 17-jarige uit Weener lichtgewond raakte. De tiener stak bij een zebrapad op zijn fiets de weg over toen zijn fiets door een tegemoetkomende auto werd aangereden. De tiener viel en raakte lichtgewond aan zijn voet. De bestuurder van de auto reed door zonder te stoppen. Getuigen of mensen met informatie worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland