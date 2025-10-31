Musea in de startblokken voor eerste Museumnacht Westerwolde, stap in een andere wereld

WESTERWOLDE – De 7 samenwerkende musea in Westerwolde staan in de startblokken voor de eerste
Museumnacht Westerwolde! Op zaterdag 8 november openen ze tussen 19.00 en 24.00 uur hun
deuren voor het publiek met een speciaal sfeervol programma onder de noemer ‘Stap in een
andere wereld’.
Inmiddels zijn alle programma’s bekend en is de website www.museumnachtwesterwolde.nl
gevuld met alle informatie. Via de website kunnen bezoekers een passe-partout aanschaffen, waarmee ze toegang hebben tot alle deelnemende musea. Wil je meer dan 1 museum bezoeken, dan is een passe-partout bijna altijd voordeliger.
Ook is het nog mogelijk om deel te nemen aan de informatieve bustour langs 3 van de deelnemende musea, met onderweg een verhalenverteller in de bus. Hiervoor zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar, reserveer dus tijdig uw buskaartje!
De opening van de eerste Museumnacht Westerwolde vindt plaats op het parkeerterrein van de Vesting Bourtange om 19.00 uur, waar de bustour zal worden gestart door wethouders mevrouw Luth en de heer van der Goot van de gemeente Westerwolde.
De Museumnacht Westerwolde wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van diverse fondsen; Leader, de Emmaplein Foundation, Het Cultuurfonds, het Gebiedsfonds Westerwolde, en de Stichting Wildervank Fonds.
Deelnemende Musea
Museum Klooster Ter Apel
Kamp de Beetse Sellingen
Museum Vesting Bourtange
Burcht Wedde
Landgoed Tenaxx
MOW Museum Westerwolde
Vestingmuseum Oudeschans
Bron: Hendri Meendering