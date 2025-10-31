Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” In Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 2 november zenden we een opname van zondag 26 oktober vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” In Ter Apel uit.

Voorganger: Ds. van der Meulen

Schriftlezing: Psalm 111  &  Lucas 8 vers 16-18

Thema: “Zing, bid, fluister, schreeuw – Wijze woorden uit de Psalm 111”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 2 november uitgezonden en maandagavond 3 november om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

