Reünie Discotheek The Corner Scheemda

SCHEEMDA – Discotheek The Corner was in de jaren 60 en 70 een begrip in Oost Groningen en
ver er buiten. Van heinde en ver kwam de jeugd hier ieder weekend om samen veel plezier te beleven.
Meer dan 50 jaar na dato is het plan opgepakt om op 15 november een reünie te organiseren voor de bezoekers van The Corner en voor alle mensen die van de muziek van de jaren 70 houden.
De plaatjes zullen gepresenteerd worden door Dj’s die ooit in The Corner hebben gedraaid, te weten: Derk Kamphuis, Appie Tempel, Max Hoogstraten en Koos Hulst.
Meer informatie vindt u HIER of scan onderstaande QR-code.
Fysieke kaarten kunnen ook gekocht worden op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur in de Eextahal te Scheemda. (Alleen contant)
Plaats: Eextahal Sports & Events Plantsoenlaan 19 te Scheemda.
Datum: 15 november 2025.
Tijd: 20.00 uur t/m 1.00 uur.