Staatsbosbeheer organiseert zaterdagmiddag 8 november een dassenexcursie in Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – Op zaterdagmiddag 8 november neemt Staatsbosbeheer jong en oud mee op pad voor een boeiende dassenexcursie in de bossen bij Jipsingboertange. De excursie start om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het programma is geschikt voor het hele gezin.
Tijdens de tocht ontdekken deelnemers hoe de das leeft, wat hij eet en hoe je sporen zoals wissels en graafplekken herkent. De dassenkenner van onze provincie vertelt onderweg over de rol van de das in het ecosysteem. Met een beetje geluk zien we verse activiteiten van dassen in het bos en andere dieren die in hetzelfde leefgebied voorkomen.
Aanmelden en praktische informatie
Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer. Trek stevige schoenen en weerbestendige kleding aan. Honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling.
Bron: Jelka Vale
Foto: Aaldrik Pot – Staatsbosbeheer