Toneelvereniging De Rode Vaan viert 80-jarig jubileum met nieuwe voorstelling

BEERTA – Toneelvereniging De Rode Vaan in Beerta bestaat dit jaar 80 jaar. Al generaties lang speelt de groep voor publiek uit Beerta en omliggende dorpen. Het jubileum vieren ze met een nieuwe voorstelling in Buurthuis Noorderlicht in Drieborg.
De vereniging werd na de oorlog opgericht door een groep communisten uit Beerta. In die tijd was dat bijzonder, want door de naam ‘De Rode Vaan’ werd de groep niet overal met open armen ontvangen. Al snel bleek echter dat het gezelschap niets met politiek te maken had, maar enkel plezier haalde uit toneelspelen.
Voorzitter Eva Kuiper is al 27 jaar lid van de vereniging. “We zijn heel hecht en doen alles voor elkaar,” zegt ze. “Ja, dat is heel bijzonder.”
Bennie Prins is dertig jaar actief als toneelmeester en penningmeester. “Mijn vader heeft er ook altijd bijgezeten, die had vaak de hoofdrol,” vertelt hij. “Hij was ook penningmeester en is helaas overleden. Daarom vind ik het een eer om dit nu ook te doen.”
Door de jaren heen speelde De Rode Vaan op verschillende locaties, onder meer in Hotel Velthuis, Café Hillinga en buurthuis De Iemekorf in Beerta. Later verhuisde de groep naar Finsterwolde en uiteindelijk naar Drieborg.
Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van De Rode Vaan was de oorlogs-eenakter ‘Verraad’, waarmee de vereniging in de jaren zestig landelijke bekendheid kreeg en een eerste prijs won.
De try-out van de nieuwe voorstelling is op donderdag 31 oktober om 19.30 uur in Buurthuis Noorderlicht in Drieborg. Kaarten kosten 4 euro, of 20 euro in combinatie met vervoer via de Opstapbus. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 1 en zaterdag 8 november in Buurthuis Noorderlicht in Drieborg. De entree bedraagt 7 euro en de zaal gaat open om 18.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via voorzitster Eva Kuiper via telefoonnummer 06-21117223.
