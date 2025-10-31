Twee personen aangehouden bij inval Emmen

EMMEN – Het onderzoeksteam van de politie heeft op woensdag 29 oktober 2025, een instap gedaan in een woning in de wijk Angelslo in Emmen. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een onderzoek naar handel in verdovende middelen.
In de woning is een behoorlijke hoeveelheid drugs en een groot geldbedrag aangetroffen en in beslag genomen. Ter plaatse zijn een 23-jarige man uit de gemeente Emmen en een 19-jarige vrouw uit de gemeente Emmen aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang.
Bron: Politie Emmen