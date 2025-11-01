25 Jaar natuurwerkdag: bijna 900 klussers op 50 Groningse locaties

GRONINGEN – De Nationale Natuurwerkdag vierde dit jaar haar 25-jarig jubileum. En dat was te merken in Groningen. Op maar liefst 50 locaties in de provincie gingen bijna 900 inwoners aan de slag met klussen die bijdragen aan behoud en herstel van natuur. Daarmee vestigde onze provincie opnieuw een recordaantal deelnemende locaties! De Natuurwerkdag is een landelijk evenement, in Groningen organiseert Landschapsbeheer Groningen deze buitenwerkdag.



Samen aan de slag voor een groene provincie

Vele Groningers staken op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november hun handen uit de mouwen. Het weer zat niet op alle momenten mee, maar de klussers waren niet bang voor een beetje regen. Op 50 locaties in de provincie werd geknot, gesnoeid, gesjouwd en geplant. Sommige locaties, zoals het Lauwersmeergebied, doen al voor het 25e jaar mee en zijn er dus vanaf het begin bij. Peter Hellinga, directeur-bestuurder van Landschapsbeheer Groningen, vertelt trots: “We hebben nog nooit zoveel deelnemende locaties gehad als dit jaar. En vergeleken met de 570 locaties in het hele land doen we het hier in Groningen bijzonder goed! Ook het aantal deelnemers is ontzettend hoog, 300 meer dan vorig jaar.”



Opening in Woltersum

Op vrijdag 31 oktober openden gedeputeerde Pascal Roemers, dorpswethouder van Ten Boer Inge Jongman en Peter Hellinga de Nationale Natuurwerkdagen in Woltersum. Na de opening pootten kinderen van basisschool OBS de Huifkar honderden bollen. De opening sloot mooi aan bij Bloeiend Perspectief, een programma dat dorpen rond Ten Boer groener en biodiverser maakt. Tijdens de Natuurwerkdagen gingen hier maar liefst 30.000 bollen de grond in. Dorpswethouder Inge Jongman: “Met Bloeiend Perspectief werken we samen aan meer groen en biodiversiteit in de dorpen. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke, leefbare woonomgeving. Juist in versterkingsdorpen zoals Woltersum zijn dit soort initiatieven van grote waarde. De Natuurwerkdagen zijn een mooi moment om samen de handen uit de mouwen te steken”



Buiten werken is gezond en gezellig

Ook Pascal Roemers, gedeputeerde Leefbaarheid van de provincie Groningen, hielp mee in Woltersum: “Ik heb allerlei redenen om mee te doen aan de Nationale Natuurwerkdag. Om het werk van de vrijwilligers te waarderen, omdat de natuur belangrijk is voor mensen en je lekker in beweging bent in de frisse buitenlucht. En het is gewoon gezellig om dit samen te doen.”

Klussen door de hele provincie

Ook op andere locaties in de provincie werd flink geklust. In Veendam werkte een grote groep in het park, in het Stadspark in Groningen gingen veel bollen de grond in, in Nuis en Sellingen werden de heides ontdaan van jonge boompjes en in Delfzijl werd door ruim tachtig scoutingleden hard gewerkt in het Tuikwerderrakbos.

Over Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen organiseert de Natuurwerkdag in onze provincie en ondersteunt groen vrijwilligerswerk in de provincie het hele jaar door. Samen met inwoners, scholen, dorpen en natuurorganisaties werken we aan een beleefbaar en toekomstbestendig landschap voor iedereen.



Bron: Landschapsbeheer Groningen