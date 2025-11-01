Bell’arte Salzburg verzorgt Adventsconcert in kerk Rhede

RHEDE – Op 30 november verzorgt Bell’arte Salzburg een Adventsconcert in de oude kerk te Rhede.
Op de eerste zondag van de Advent, verzorgt het ensemble Bell’arte Salzburg, met de zangers Hanna Zumsande (sopraan) en Wolf Matthias Friedrich (bas) om 17 uur in de Oude Kerk van Rhede. De verwachting van de geboorte van het kind, dat Gods Zoon zal zijn, staat centraal in de composities van Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Nikolaus Bruhns en Andreas Hammerschmidt. Ook werken van Franz Tunder, Johann Hermann Schein, Jan Dismas Zelenka en Johann Eccard schetsen een compleet beeld van dit populaire christelijke feest.
Het concertprogramma van de internationaal gerenommeerde musici toont de diversiteit aan muziekvormen uit de barok die met Kerstmis zijn overgeleverd.
Alte Rheder Kirche, Sudende 40, 26899 Rhede
Kaarten zijn aan de deur te koop.
Bron: Liesbeth De Groodt