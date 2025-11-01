Campagne ‘Gezond Pekela’ stimuleert inwoners tot een gezonde leefstijl

PEKELA- Met de campagne ‘Gezond Pekela’ wil de gemeente inwoners stimuleren om bewust met hun gezondheid om te gaan. In de gemeente zijn op verschillende plekken grote panelen te zien met persoonlijke verhalen van inwoners uit Oost Groningen die gezonder zijn gaan leven, onder wie de Pekelder Kornelis Lap.
Volgens wethouder Ellen van Klaveren draait de campagne vooral om bewustwording. “We willen laten zien dat kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken,” zegt ze. “Of het nu gaat om meer bewegen, gezonder eten of stoppen met roken, iedereen kan stappen zetten om zich beter te voelen.”
Van Klaveren benadrukt dat gezondheid niet alleen iets persoonlijks is. “Een gezonde leefstijl is belangrijk voor jezelf, maar ook om de zorg in onze regio beschikbaar te houden voor mensen die die echt nodig hebben,” legt ze uit.
Naast de panelen kunnen inwoners deelnemen aan verschillende gratis activiteiten, zoals wandelingen, samen kookmomenten, een hartcheck en een supermarktsafari. “We hopen dat mensen elkaar meenemen,” zegt Van Klaveren. “Gezonder leven is vaak makkelijker als je het samen doet.”
Malou Vos