Eredienst in hervormde kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van zondag 2 november a.s., waarin ds. G.J. van den Top uit Wedde hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 u.
De Schriftlezing komt uit Zacharias 4 (het vijfde visioen: de gouden kandelaar en de twee olijfbomen). Na afloop van de dienst drinken we nog een kop koffie in de kerk. U bent van harte welkom!
Mededeling:
Jubileum kerkkoor Pax Optima Rerum
Dit jaar bestaat het kerkkoor 80 jaar. Het koor wil dit niet geruisloos voorbij laten gaan en zal daarom de dienst van 16 november met verschillende liederen opluisteren. De dienst begint om 9.30 u. met mw. J.J. Douma-Van der Molen uit Leek als voorganger.
Graag tot zondag!
Bron: De kerkenraad