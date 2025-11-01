Eredienst in hervormde kerk Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 1 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG REGENACHTIG | MORGEN SOMS BUIIG

Het wordt een natte zaterdag want een vrij groot front gaat voor flinke perioden met regen zorgen, met name vanmiddag. Aan het eind van de middag trekt dat weg en vanavond zijn er enkele opklaringen. Koud is het niet met een temperatuur van 12 tot 14 graden, vanavond zakt het terug tot 10 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidwest.

Vannacht en morgenochtend is er kans op een enkele bui maar er zijn dan veel opklaringen; morgenmiddag is er meer bewolking en dan is het soms wat buiig. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden, minimum vannacht ca. 8 graden. Ook morgen is er een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Morgenavond is het meest droog en maandag is er kans op een beetje regen. Maar veel zal dat niet zijn en soms is er wat zon. Maximum morgen rond 13 graden. Dinsdag is het helemaal droog met 14 a 15 graden. Ook woensdag en daarna is het zacht, maar dan is er kans op een bui.