Iers feestje in vanBeresteyn: Acting the Maggot met The Rocky Road to Dublin

VEENDAM – Zaterdag 8 november verandert Theater vanBeresteyn in een bruisende Ierse pub vol muziek, passie en sfeer. De feestfolkband Acting the Maggot neemt het publiek mee op een opzwepende muzikale reis dwars door Ierland met hun voorstelling The Rocky Road to Dublin.
In bijna twee uur tijd brengen de muzikanten de ziel van Ierland tot leven. Verwacht energieke en meeslepende vertolkingen van klassiekers als ‘The Town I Loved So Well’, ‘The Wild Rover’, ‘The Fields of Athenry’ en natuurlijk ‘Whiskey in the Jar’.
De muziek, verhalen en humor van Acting the Maggot zorgen voor een onvergetelijke avond vol sfeer.
Of je nu een doorgewinterde fan bent van The Dubliners of The Pogues, of gewoon houdt van een goed feestje met een Ierse twist – deze voorstelling mag je niet missen.
Datum: Zaterdag 8 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn