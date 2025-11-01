K6 Tegen Kanker gaat inzamelen voor de stichting Against Cancer

BELLINGWOLDE – Vanochtend hield de stichting K6 Tegen Kanker voor de 9e keer hun fietstocht met de aanduiding ‘Herfsttocht.’ Het was ook de kick off voor hun nieuwe actieperiode waar K6 geld gaat inzamelen voor de stichting Against Cancer.

Deze organisatie heeft als missie ‘een glimlach aan kinderen te geven die bezig zijn met hun race tegen kanker.’ Dat doen ze door zelf evenementen te organiseren waaronder de jaarlijkse Circuitdag op de TT baan in Assen. Van de ingezamelde gelden sturen ze gezinnen met ernstig zieke kinderen bv een weekend naar een locatie, waar kinderen kunnen genieten en ouders ontspannen. Er zijn dan ook tal van vrijwilligers die de gezinnen daarbij ondersteunen.



Bart Kruizinga: “We hebben al een keer eerder voor Against Cancer gelden ingezameld. Het contact met hun CEO Patrick Boxem was er ook nog altijd. Hij was erg enthousiast toen we weer contact opnamen en is blij met onze ondersteuning. Voor ons is het een erg ‘dankbaar’ doel als je ziet wie er uiteindelijk mee worden geholpen. Iedereen ‘voelt’ gewoon wat dit voor gezinnen betekent en het is dan zeer waardevol dat er op deze manier een mogelijkheid tot ontspanning wordt aangeboden. Daar werken we graag aan mee.”

K6 gaat tussen vandaag en ergens in september 2027 acties organiseren om geld in te zamelen. Bart nogmaals:” Dat doen we met onze bekende acties. De Herfsttochten in november, een spinningmarathon ergens in het voorjaar van 2027, Pubquizzen in april en mogelijk doen we ook nog meer met bv een fietstocht voor de ‘gewone fietser’ of mensen met een E-bike. Daarnaast Benefietconcerten, waarvan de eerste al spoedig op de agenda staat op zaterdag 13 december a.s. in Grandcafé Carambole in Winschoten mmv Coverband Mentally Young. Ook zullen we proberen om ergens een concert met als thema Countrymuziek te organiseren. Genoeg plannen dus.”

De kick off voor deze nieuwe actie was vanmorgen bij Partycentrum De Meet in Bellingwolde. Stichting K6 Tegen Kanker organiseerde voor de 9e keer de Herfsttocht voor het goede doel. De deelnemers konden kiezen om op de ATB te fietsen of op de racefiets. Daarbij kenden de ATB routes drie niveaus en drie lengtes: 35, 45 en 55 kilometer. De tocht op de racefiets was 70 kilometer en werd in één groep gefietst. In Vriescheloo werd een pauze gehouden, waar de deelnemers werden getrakteerd op door vrijwilligers gebakken taart.

Aan de tocht deden 75 personen mee. Zij brachten samen 1.155 euro in het laatje.

Bij de start was vanmorgen Tom Opheij, accountant van de Stichting Against Cancer, aanwezig. Hij vertelde wat de stichting zoal doet. Hij toonde zich bijzonder verheugd dat K6 voor de tweede keer met Against Cancer een samenwerking aangaat. K6 zal met een aantal fietsers in september 2027 hun cheque komen aanbieden tijdens de Circuitdag van Against Cancer in Assen.

Stichting Against Cancer

De stichting helpt sinds 2004 gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker. Ze bieden hulp in de ruimste zin van het woord. De evenementen die ze organiseren is voor kinderen tot 21 jaar en hun gezinsleden.

Daarnaast biedt de stichting verschillende gezinnen hulp die door de bijkomende kosten in financiële problemen zijn geraakt. In 2005 werd op het TT circuit in Assen voor het eerst de circuitdag georganiseerd. Sindsdien wordt dit evenement elke zomer herhaald. Die dag mag het hele gezin mee achterop snelle motoren, in luxe sportwagens of in enorme Dakar-trucks. Daarnaast is er een uitgebreid programma, waar o.a. brandweer, politie en defensie aan meewerken.

Info:

www.k6tegenkanker.nl of op Facebook / Instagram K6 tegen kanker

www.againstcancer.nl

Foto’s: Jan Glazenburg