DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Vanmorgen vroeg werd aan de Deverweg in Papenburg een geldautomaat opgeblazen. Volgens de eerste bevindingen drongen meerdere daders kort voor 3.00 uur de kassaruimte van een tankstation binnen, waar zich een geldautomaat bevond. Kort daarna vond een explosie plaats, waarbij de automaat aanzienlijke schade opliep. Direct na de explosie vluchtten de daders, met een onbekend bedrag aan contant geld, in een auto richting Bundesstraße 70. Een getuige waarschuwde de politie. Er ontstond een achtervolging, waarbij de vluchtauto uiteindelijk ter hoogte aan de Rheiderlandstraße ter hoogte van de afslag B70, klem werd gereden. Twee verdachten, 21 en 25 jaar oud, werden ter plaatse aangehouden. Twee andere verdachten van 19 jaar oud waren te voet gevlucht. Zij werden op de Spittweg aangehouden. Het onderzoek loopt nog. De politie verzoekt iedereen die ’s nachts verdachte personen of voertuigen in de omgeving heeft gezien, contact op te nemen met het politiebureau Lingen via 0591/870.
Aschendorf
Woensdag is tussen 14.00 en 18.00 uur op de parkeerplaats van een verzorgingshuis aan de Hüntestraße in Aschendorf een geparkeerde VW Polo aangereden.
Tussen woensdag 17.00 en donderdag 07.30 uur is aan de Bokeler Straße in Aschendorf een verdeelkast voor het glasvezelnet beschadigd.
De veroorzakers van beide incidenten zijn onbekend.
Kluse
Tussen donderdag 17.00 en vrijdag 11.10 uur zijn uit een verkoopwagen aan de Schulstraße in Kluse meerdere flessen met alcoholische dranken gestolen. De schade bedraagt 266 euro. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 04961 / 9260.
Meppen
Gisteravond is om 21.10 uur bij een opslagloods aan de Lanzstraße in Meppen ingebroken. Voor zover bekend werd er niets gestolen. Wel is er voor 500 euro schade aangericht. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 05931 / 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland