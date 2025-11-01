Westerwolde op bezoek bij nummer laatst: Bareveld

BAREVELD, WESTERWOLDE – Het is al weer geruime tijd geleden dat Bareveld en Westerwolde elkaar in competitieverband troffen. We moeten terug naar het seizoen 2018 / 2019, het seizoen waarin Westerwolde promoveerde naar de derde klasse, om historische wedstrijduitslagen van de ploegen die elkaar komende zondagmiddag in Bareveld treffen te kunnen optekenen. Zowel de thuiswedstrijd (1 – 0) als de uitwedstrijd (5 – 2) werden destijds door Westerwolde winnend afgesloten.

En hoewel Bareveld uit de vijf gespeelde wedstrijden tot nu toe slechts één punt heeft weten te behalen (een gelijkspel thuis tegen Gasselternijveen) mag iedere vorm van onderschatting door de Vlagtwedders niet aan de orde zijn. Daarom zullen de mannen van trainer Mark Kruize ook komende zondagmiddag in het dorp dat in twee provincies ligt, maar waarvan de plaatselijke voetbalvelden zich nog juist op Groninger grondgebied bevinden, vol aan de bak moeten om de punten mee terug te nemen naar Vlagtwedde.

Bareveld

Bareveld bivakkeert momenteel op de twaalfde en dus laatste plaats in de tussenstand van de vierde klasse B. Uit de vijf gespeelde wedstrijden werd zoals al gezegd één punt behaald en het doelsaldo van de ploeg van trainer Willem Dontje is 5 – 16. Het moge duidelijk zijn dat provinciegrensbewoners alles in het werk zullen stellen de punten zondagmiddag voor het eerst deze competitie wel in eigen huis te houden.

Westerwolde

Nadat Westerwolde vorige week zondag een behoorlijk knauw kreeg te verwerken in het thuisduel tegen Drieborg, zal er komende zondagmiddag vast en zeker alles in het werk worden gesteld zich te revancheren. Het (beter) nemen van strafschoppen zal de afgelopen twee trainingsavonden waarschijnlijk centraal hebben gestaan, want twee penalty’s missen in een wedstrijd vraagt natuurlijk om verbetering bij een volgende toegekende elfmeter. De daaropvolgende nederlaag vorige week, die tot stand kwam in de ruim bemeten extra tijd, vraagt dan ook meer discipline bij deze momenten, maar ook bij het daarna over de streep trekken van een minimaal resultaat. Neemt niet weg dat Westerwolde nog steeds op een mooie derde plaats staat met inmiddels wel één wedstrijd meer gespeeld dan de nummers een en twee op de ranglijst, respectievelijk Buinen en Veelerveen. Gekoppeld aan de acht door de roodwitten bij elkaar gespeelde punten tot dusver, hoort een doelsaldo van 11 – 8.

Algemeen

Scheidsrechter bij Bareveld – Westerwolde is dhr. G. Louwes uit Zwartemeer. De wedstrijd op het sportpark in Bareveld begint om 14.00 uur. Ook nu is er weer de hoop dat veel supporters van Westerwolde zullen afreizen naar Bareveld om aldaar de Westerwolders door hun aanwezigheid weer de nodige steun te bieden. Dit alles in de hoop dat de lijn van een zwaar transport in Oost-Groningen direct na het middaguur op een goede manier gepasseerd kan worden om zodoende tijdig in Bareveld te arriveren.

Bron: HJ Pleiter