De Vliegende Bezemrit brengt herfstmagie naar Westerwolde

ONSTWEDDE – Met echt herfstweer trokken ruiters en menners zaterdag te paard en met aanspanning door het prachtige landschap van Westerwolde tijdens de jaarlijkse Vliegende Bezemrit van Manege de Driesporen in Onstwedde.
Ondanks de regenbuien bleef de sfeer uitstekend en genoten de deelnemers zichtbaar van de rit in najaarssfeer. De themarit voerde over de Gieselbaarg en langs karakteristieke paden in de omgeving van Onstwedde. De organisatie had een goed uitgezette route voorbereid, voorzien van duidelijke bewegwijzering en een handige routebeschrijving, zodat iedereen in eigen tempo kon rijden.
Na afloop keerden de deelnemers terug naar de manege, waar voor iedereen een hapje en drankje klaarstond, geheel in het thema van de rit. Sommige ruiters en menners waren verkleed in stijl, wat zorgde voor een vrolijke en kleurrijke aanblik ondanks het druilerige weer.
Met de Vliegende Bezemrit sloot Manege de Driesporen opnieuw een geslaagde themarit af. De volgende activiteit op de agenda is de sfeervolle Santaride op 13 december 2025.
Bron en foto’s: Freerk Boskers, HIER vindt u meer foto’s