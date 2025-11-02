Dinopark Tenaxx verandert in griezel- en sprookjesparadijs

WEDDE – Het grootste horror- en sprookjesfeest van Noord-Nederland barstte zaterdagavond los bij Dinopark Tenaxx! Zowel zaterdagavond als zondag waren de tochten volledig uitverkocht.
Vanaf 17.00 uur begon het Dinosprookjespad – een betoverende tocht vol lichtjes, dino’s en sprookjesfiguren, speciaal voor de jongste avonturiers. Zodra de nacht viel, maakte de magie plaats voor spanning: de Jurassic Nightmare nam het over. Deze griezeltocht liet menig bezoeker huiveren met duistere taferelen, onverwachte schrikmomenten en maar liefst 62 ‘spoken’ die de deelnemers de stuipen op het lijf joegen. Slechts de dappersten durfden hem te lopen!
Om het wachten tussen de tijdsloten wat aangenamer te maken, was er een gezellig foodplein waar bezoekers konden genieten van warme drankjes, poffertjes, churros, hamburgers en nog veel meer lekkers.
Het evenement trok veel enthousiaste bezoekers en zorgde voor een unieke beleving vol spanning en verwondering — precies zoals Dinopark Tenaxx het bedoelde.
Foto’s: Jacob Musch, meer foto’s vindt u HIER.