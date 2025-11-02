Dinopark Tenaxx verandert in griezel- en sprookjesparadijs

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 2 november 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG ENKELE BUIEN | NA MORGEN VRIJ ZACHT

Af en toe zijn er vandaag een paar mooie opklaringen, maar het lijkt niet helemaal droog te blijven want vandaag zijn vanuit het zuidwesten enkele buien te verwachten. De wind is meest matig uit het zuidwesten tot zuiden (windkracht 3 tot 4), en de temperatuur beweegt zich tussen 10 en 12 graden.

Vanavond zou er aanvankelijk ook een bui kunnen vallen, maar verder is het vanavond en vannacht droog en redelijk helder. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden.

Morgen zal de bewolking weer gaan overheersen en vooral in de ochtend en het begin van de middag is er kans op wat regen. Ook morgenmiddag wordt het een graad of 12 en er is morgen iets meer wind: dan hebben we windkracht 4 tot 5, en soms windkracht 6. Dinsdag is er ietsje minder wind en bovendien waait de wind dan uit het zuiden. Daarmee is het droog en stijgt de temperatuur overdag tot ongeveer 14 graden. Woensdag en donderdag is 15 á 16 graden zelfs haalbaar. Zacht weer dus rond het midden van de week.