Extra (verkeers-)controles in november

REGIO – De politie kondigt extra (verkeers-)controles aan.
De natte en donkere dagen zijn weer aangebroken. Goed zicht en voldoende grip zijn dan belangrijker dan ooit. Daarom controleert de politie in de maand november extra op bandenprofiel en verlichting.
– Zorg voor voldoende profiel op je banden (minimaal 1,6 mm, maar 3 mm wordt aangeraden).
– Controleer je verlichting: werken al je lampen goed, ook die van je kentekenplaat?
– Ook fietsverlichting blijft de komende tijd de aandacht van de politie houden.
Bron: Politie Ommelanden-Midden