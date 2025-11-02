Groot succes voor derde editie van het Klein Transport Wedstrijd Zwemtoernooi in Winschoten

WINSCHOTEN – Zaterdag vond in het zwembad van Winschoten de derde editie van het Klein Transport Wedstrijd Zwemtoernooi plaats, georganiseerd door GZVW.
Het toernooi trok een ongekend aantal deelnemers: maar liefst 170 zwemmers verschenen aan de start. Daarmee was het zwembad tot de laatste plek gevuld. Zowel het bad als de tribunes zaten vol enthousiaste sporters en supporters.
Wedstrijdzwemclubs uit de hele provincie Groningen waren vertegenwoordigd, van Trivia tot Thor. De Winschoter zwemvereniging GZVW deed zelf mee met twintig fanatieke zwemmers, die mooie PR’s zwommen en verschillende medailles wisten te veroveren.
De strijd om de wisselbeker bleef spannend tot het einde. Uiteindelijk ging Aqua ’68 uit Zuidhorn er met de winst vandoor, gevolgd door ZPC de Kanaalstreek op de tweede plaats en Trivia op de derde plek.
“We zijn enorm trots op onze zwemmers,” zegt de trainer Pascal van GZVW. “Niet alleen vanwege de mooie prestaties in het water, maar vooral om de geweldige sfeer en samenwerking. Dit toernooi laat zien hoeveel energie en betrokkenheid er leeft binnen onze vereniging.”
Nieuwe clubkleding: langgekoesterde wens in vervulling
Tijdens het toernooi werd bovendien een bijzonder moment gevierd: de presentatie van de nieuwe clubkleding van GZVW. Dankzij de steun van vele sponsoren ging een langgekoesterde wens in vervulling. De zwemmers schitterden voor het eerst in hun nieuwe tenue. Een prachtig visitekaartje voor de vereniging en haar toekomst.
GZVW dankt in het bijzonder haar sponsoren:
Iveco Schouten, Werkwaar, Darthulp.nl, Lievaart Trucks, Klein Transport, P.P.S. B.V., Transparant Advies + Accountancy, Scania en KW European Truck- & TrailerRental. Een groot dankjewel ook aan alle vrijwilligers, de organisatie en supporters voor hun inzet en enthousiasme, die samen zorgden voor een fantastische wedstrijddag vol sportiviteit en teamgeest.
Bron en foto’s: Henriëtte Davelaar