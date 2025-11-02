Herinneringen in het Licht brengt warmte en troost op de begraafplaats in Winschoten

WINSCHOTEN – De begraafplaats aan de Acacialaan veranderde zondagavond in een zee van licht. Tijdens Herinneringen in het Licht kwamen veel bezoekers samen om hun dierbaren te herdenken in een serene, warme sfeer.
Vanaf half zes werden de paden verlicht door honderden kaarsjes die de route langs de graven markeerden. De zachte gloed en het stille gefluister van bezoekers gaven de begraafplaats een bijzondere, bijna magische uitstraling. Op een aantal plekken konden bezoekers een kaars aansteken, een persoonlijke boodschap opschrijven of een wens meegeven aan de lucht.
Het was een avond van stilte, verbondenheid en troost. Velen stonden even stil bij het gemis van een geliefde, maar ook bij de waarde van samen herinneren. De organisatie had gezorgd voor koffie en thee, die gratis werd aangeboden aan iedereen die even wilde opwarmen of napraten.
Herinneringen in het Licht bood niet alleen ruimte voor verdriet, maar ook voor dankbaarheid en verbondenheid. De combinatie van licht, stilte en samenzijn maakte diepe indruk op de aanwezigen.
Het initiatief werd rond acht uur, toen de laatste kaarsjes langzaam uitdoofden en de begraafplaats weer stil werd, afgesloten, maar met de warmte van samen gedeelde herinneringen nog lang voelbaar.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk