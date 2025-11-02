Intiem Allerzielenconcert in kerkje van Oudeschans: muziek van Arvo Pärt

OUDESCHANS – Ter gelegenheid van Allerzielen vond zondagmiddag in het karakteristieke kerkje van Oudeschans een bijzonder concert plaats. De Groningse musici Annette Scholten (cello, piccolo, lame sonore) en Nanke Flach (piano) brachten een exclusief programma met werken van de wereldberoemde Estse componist Arvo Pärt.

Pärt (1935) geldt als een van de meest invloedrijke componisten van onze tijd. Na zijn opleiding aan het conservatorium van Tallinn werkte hij in de jaren zestig aan filmmuziek voor de stopmotionstudio Tallinnfilm, later bekend als Nukufilm. Zijn zoektocht naar muzikale diepgang leidde hem via seriële composities en een spirituele crisis naar de gregoriaanse zang en renaissancepolyfonie. In die periode trad hij toe tot de Russisch-Orthodoxe Kerk en schreef hij religieuze werken, waaronder het indringende Credo.

In de jaren zeventig ontwikkelde Pärt zijn eigen stijl, die hij tintinnabuli noemde – een muziek van klankschoonheid en eenvoud, waarin melodie en harmonie tot hun essentie worden teruggebracht. Zijn beroemdste werk, Spiegel im Spiegel, is inmiddels een klassieker en staat al jarenlang in de Top 400 van de klassieke zender NPO 4.

Tijdens het concert in Oudeschans klonk deze compositie in een vernieuwende uitvoering, naast andere werken van Pärt. Scholten en Flach wisselden van instrumenten, waarbij niet alleen de piano en cello, maar ook de piccolo en het zeldzame lame sonore te horen waren – een instrument dat bij velen nog onbekend zal zijn. Met speciale toestemming van de componist mocht het duo een werk uitvoeren in de bijzondere combinatie van piano en lame sonore.

Het duo Scholten & Flach heeft inmiddels internationale faam verworven met optredens in onder meer de Carnegie Hall in New York en de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam, waar zij live te horen waren op NPO 4. Dat zij nu, op Allerzielen, kozen voor een intiem optreden in het kleine kerkje van Oudeschans, maakte het concert extra bijzonder: een middag van verstilling, bezinning en pure muzikale eenvoud.

Foto’s: Jan Glazenburg