DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen 29 oktober 12.00 en 1 november 8.30 uur is bij een kapperszaak aan de Splitting rechts ingebroken. Nadat het pand werd doorzocht gingen de daders er met een gering bedrag aan contant geld vandoor. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961-9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland