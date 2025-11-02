Ladies Night trekt veel bezoekers naar De Drijscheer in Alteveer

ALTEVEER – Op zaterdag 1 november 2025 vond in multifunctioneel centrum De Drijscheer de jaarlijkse Ladies Night plaats.
De organisatie kon rekenen op een grote opkomst en een gezellige, ontspannen sfeer. Tijdens het overdekte evenement presenteerden 37 standhouders hun producten en creaties. Bezoekers konden er terecht voor een breed aanbod op het gebied van mode, sieraden, decoratie, tuinartikelen, beauty, accessoires, waxmelts en diverse handgemaakte artikelen.
Ook aan de inwendige mens was gedacht: de keuken van De Drijscheer serveerde onder andere noedels en snert, beide ook in een vegetarische variant, terwijl buiten een frietkar zorgde voor extra gezelligheid.
De deuren gingen om 15.00 uur open en tot 22.00 uur genoten bezoekers van een sfeervolle markt met een gevarieerd aanbod en veel onderlinge gezelligheid.
