Nieuw publieksboek over de Menkemaborg gepresenteerd

UITHUIZEN – Vrijdagavond 31 oktober vulde de Jacobikerk in Uithuizen zich met ruim 250 geïnteresseerden voor een gevarieerd programma rond de presentatie van het boek ‘Menkemaborg. Kasteel op de klei’, van historicus Martin Hillenga.

Quiz en talkshow

Presentator Jelte Posthumus (historicus en presentator van o.a. Noorderzon) trakteerde het publiek als opwarmertje op een quiz met zes vragen over de Menkemaborg. De winnares ontving de kersverse publicatie. Vervolgens interviewde Posthumus de makers van het boek, auteur Martin Hillenga (o.a. Wadapatja, Het Grote Groninger Poezenboek), fotograaf Marieke Kijk in de Vegte (De atlas van Beckeringh, campagnes Marketing Groningen) en vormgever Vera Post (Het Grote Groninger Poezenboek, Middag Humsterland).

Poёzie en orgelmuziek

De in Uithuizen geboren en getogen en veelvuldig onderscheiden dichter Jan Glas droeg daarna zijn Groningstalige gedicht Partjes dat hij in opdracht van de Menkemaborg schreef voor. De muzikale omlijsting werd verzorgd door organist Eeuwe Zijlstra die onder andere ‘A Whiter Shade of Pale’ van Procol Harum op het beroemde Arp Schnitgerorgel speelde.

Uitreiking eerste exemplaar

Ook uitgever WBOOKS Johan de Bruijn, directeur Menkemaborg Afiena van IJken-van Zanten en vele anderen kwamen aan het woord. Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Freerk Veldman, oud-conservator van de Menkemaborg. Veldman kwam in het kader van zijn studie kunstgeschiedenis in 1964 naar de Menkemaborg maar bleef daar tot aan zijn pensioen in 1999. Zijn leven staat in het teken van de studie en promotie van de borg en de Groninger Barok.

Groningen en Groningers

De feestelijke en diverse avond was een weerspiegeling van de inhoud van het boek. Dat laat zien dat de Menkema méér dan alleen een gebouw is, maar dat de borg op tal van manieren verbonden is met Groningen en de Groningers. Een van de geïnterviewden tijdens de presentatie was bijvoorbeeld schilder Henk Helmantel, van wie een voorouder meer dan twee eeuwen geleden voetstappen heeft liggen rondom de Menkemaborg als tuinbaas. “Het nieuwe boek plaatst de mens weer in de borg, en de borg in een grotere wereld,” aldus Martin Hillenga. In aanloop naar de druk werden er verschillende oproepen aan inwoners van de regio gedaan en is een Verzameldag georganiseerd. ‘Menkemaborg. Kasteel op de klei’ is vanaf 1 november te koop bij de winkel van de borg en WBOOKS.

Met dank aan

Het boek had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp van de deskundige leescommissie met Redmer Alma, Paul Brood, Kees van der Ploeg en Karel Vlak. De uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van gemeente Het Hogeland, Stichting Bevordering Welzijn Uithuizen, Stichting Het Plantenfonds, Stichting Van der Wyck-de Kempenaer, Groenman Fonds van de Stichting Groninger Historische Publicaties, SK&L Fonds en Rabobank Groninger Land. De boekpresentatie werd mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Het Hogeland.

Foto 1: Jelte Posthumus interviewt Johan de Bruijn (WBOOKS) en Afiena van IJken-van Zanten (Menkemaborg)

Foto 2: Borgquiz met het publiek

Foto 3: Henk Helmantel wordt geïnterviewd door Jelte Posthumus

Foto 4: Het boekteam Marieke Kijk in de Vegte, Vera Post en Martin Hillenga

Foto 5: Het boek Menkemaborg. Kasteel op de klei

Bron: Afiena van IJken-van Zanten

Directeur Museum Menkemaborg

Foto’: Stella Dekker