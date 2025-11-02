Publiek wordt meegenomen op een reis door Europa tijdens Herfstconcert in de Regenboogkerk

TER APEL – In een sfeervolle Regenboogkerk vond gisteravond het Herfstconcert plaats, een gezamenlijk optreden van De Ter Apeler Harmonie en De Harmonie, het christelijke harmonieorkest uit de regio.
Onder leiding van dirigenten Ruud Extra en Jan ten Bos brachten de muzikanten een afwisselend programma dat het publiek meenam op een muzikale reis door Europa. De bezetting bestond uit een kleurrijk geheel van houtblazers (klarinetten, fluiten, saxofoons), koperblazers (trompetten, trombones, baritons, tuba’s en bassen) en een uitgebreid slagwerkensemble met drums, pauken en melodisch slagwerk. De presentatie van de avond was in handen van Lucia Ots-Kroon.
Tijdens het concert kwamen composities voorbij uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland, waarbij uiteraard ook het eigen land niet werd vergeten. De samenwerking tussen beide orkesten verliep harmonieus; de muzikanten vulden elkaar prachtig aan, wat zorgde voor een volle, warme klank en een enthousiaste zaal.
“Samen muziek maken, over verenigingsgrenzen heen, geeft een bijzondere energie,” aldus dirigent Ruud Extra. “Van jong tot ervaren muzikant – iedereen heeft bijgedragen aan een avond vol muzikaliteit en plezier.”
Na afloop van het concert volgde een gezellige verloting, waarbij verschillende prijzen werden uitgereikt. Ook werden de nieuwste leden van de verenigingen in het zonnetje gezet.
André Dümmer