Publiek wordt meegenomen op reis door Ierland tijdens optreden door Folkgroep FLING

NIEUWE PEKELA – Zondag trad in het Albatrosgebouw in Nieuwe Pekela de Folkgroep FLING op.
Het door de Culturele Commissie georganiseerde concert zondagmorgen was een groot succes. In een mum van tijd was het concert uitverkocht. De bezoekers kregen waar voor hun geld. De groep FLING bracht Ierse muziek tot leven en dat bleek een schot in de roos. Het publiek waande zich in Ierland door de bekende klassiekers en de eigen composities, vol verhalen en emoties hoorde je melancholische Uillean pipes, krachtige zang, levendige fiddle en heldere snaren en een betoverende houten dwarsfluit.
Het volgende concert is op zondagmiddag 30 november a.s. Het akoestisch trio Gerry Wolthof treedt op met songs van Crosby Stills Nash and Youg, de legendarische Eagels, The Beatles, Neil Young, Americana enz. Dit concert begint om 15.00 uur.
Bron: R Kral Brunen