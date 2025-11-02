Schiettent bij ASVB tegen Heiligerlee

BLIJHAM, HEILIGERLEE – Leek het na twintig minuten spelen al een uitgemaakte en aflopende zaak voor ASVB, ze keken op dat moment al tegen een 0-4 achterstand aan, tot verbazing van iedereen kwamen de muizen echter binnen vijf minuten terug op 3-4, om vlak na rust in deze meer dan kolderieke wedstrijd ook nog eens de voorsprong te nemen. Uiteindelijk werd het een wedstrijd met veel onbegrip, een veel met de vlag wapperende grens, een zoekende scheids, drie rode en vele gele kaarten en een uiteindelijke op een schiettent gelijkende score van 7-7.



Door Gert Meulman

Bijkomstigheid van de middag was dat zoals vermeld stond in het programmaboekje dat hoofdtrainer Jules Blaauw ook in die hoedanigheid actief was geweest bij Heiligerlee en hun spelbepaler Erwin Aukes een rijk voetbalverleden kent bij ASVB. Gespeeld werd er deze middag onder leiding van Khaled Mustafa en om te zeggen dat dit verder van geen belang zou zijn ging aan alle verdere boodschappen voorbij.



De bezoekende ploeg van trainer Ard Leeraar begon een stuk beter aan de wedstrijd. ASVB kwam er vooral verdedigend niet aan te pas en leek op het middenveld daarnaast helemaal niet thuis te zijn. De middenvelders van Heiligerlee (Snoek, Aukes en Reininga) konden van lieverlee en totaal niet gehinderd hun opkomende meters maken en daarbij hun voorwaartsen (Eggens, Gelderloos, Edens) van simpele en goed geplaatste steekballen voorzien. De verdediging van Blaauw stond slecht te verdedigen en was door de snelle Kloosterholtjer voorwaartsen gezien. Binnen het halve uur stond de 0-4 op het scorebord (Niels Eden, penalty van Erwin Aukes en twee keer Rik Eggens). En wat had ASVB hier aanvallend tegenover kunnen stellen. Mark Hoving strandde op doelman Kevin Tieks, dezelfde Hoving gaf de bal voorlangs, waar hij beter voor eigen succes had kunnen gaan, verdediger Daan Jongbloed die veel te zwak de bal naast het doel schoot en andermaal Hoving die op de lat mikte. Ondanks deze kansen voor de Blijhamsters waren de mannen uit Kloosterholt tot dan veel beter, wat zich dan ook terecht vertaalde in hun grote voorsprong. Na dik een half uur spelen kwam in dit alles echter een kentering. De tot dan toe met vooral slechte passing en lui aanwezige Ronald Horlings werd vanuit het middenveld naar de voorste linie gewisseld en draaide de boel eigenhandig weer terug naar een respectabel niveau voor ASVB. Met twee assists en een eigen score werd de stand opeens weer wat draaglijker, namelijk 3-4. De knappe assists van Horlings werden benut door Mark Hoving en Lyron Winkel die de bal stijf bovenin het doel achter Kevin Tieks schoot.



Na rust was het spel van ASVB beter, of dat van Heiligerlee minder. Het kon beide kanten op. ASVB kwam echter binnen de vijf minuten van een 3-4 ruststand op een 5-4 voorsprong. Een fout of misverstand werd goed afgestraft door Lyron Winkel en via de muur schoot Ronald Horlings zijn tweede van de middag binnen. Hoe dol kon het allemaal zijn, 0-4 achter en dan 5-4 voor. Aan de kant stond iedereen van Heiligerlee met verbijstering toe te kijken, gebeurde hier nou weer hetzelfde als een aantal weken terug toen ook een duidelijke voorsprong werd weggeven tegen Stadskanaal. Lang hoefde men deze keer echter niet te blijven vastzitten in deze emotie, de deksels snelle centrumspits Rik Eggens maakte met de gelijkmaker alweer zijn zoveelste van het seizoen toen hij zijn tegenstander op snelheid zijn hielen liet zien. En het was nog niet gedaan, want er stond nog zeker een half uur te spelen op het bord. Het ging over en weer en scheidsrechter Mustafa leek moeite te hebben om het allemaal bij te kunnen benen. Zo moest hij nogal eens vanaf grote afstand zijn beslissingen nemen, iets wat hem vanaf het veld en langs de kant niet altijd in grote dank werd afgenomen. ASVB kwam wederom op voorsprong, Lyron Winkel schoot op de lat en de terug spattende bal werd afgemaakt door de mee opgekomen laatste man Thijs Kiewiet, 6-5. Duurde echter niet lang, want aan de andere kant was het Gert Reininga die er op kracht en snelheid langs ging en knap de 6-6 binnenschoot. ASVB kwam nogmaals op voorsprong door wederom een knappe score van Hoving, waarna de dekselse Eggens met zijn vierde score van de middag zijn club voor een totale blamage redde door de 7-7 nog binnen te schieten. Tot dan toe waren er in de wedstrijd al heel wat gele kaarten gevallen. Zo had Mustafa al snel in de wedstrijd geel klaar voor de pratende Reininga en Aukes en werd assistent-trainer Harrie de Wal voor hetzelfde vergrijp bekeurd.

In de tweede helft was het nog Eden en de goed bij ASVB ingevallen Marwid Winkel die geel kregen voorgehouden. Bij een situatie rond de tachtigste minuut leken de rapen nog even helemaal gaar te worden. De tweede helft bij Heiligerlee ingevallen Sander Dreijer kreeg rood en aanvoerder Erwin Aukes was het hier dusdanig niet mee eens dat hij iets te dichtbij en aan de scheids kwam en ook kon vertrekken. Heiligerlee hield de laatste minuten met negen man stand en bij het afgaan van het veld moest de scheids nog in bescherming worden genomen. Assistent-trainer Harrie de Wal bleek later hiervoor nog de rode kaart te hebben ontvangen.



Ard Leeraar (trainer Heiligerlee): Ben nog niet echt gekalmeerd. We hadden hem na de 4-0 over de streep moeten trekken, makkelijk zat. Dat gebeurt niet, en dan heb je een scheidsrechter die niet helemaal meewerkt. Dat we de wedstrijd dan weer weggeven, dan is er iets wat in ons koppie gebeurt. Iedere keer als we een goal tegenkrijgen, dan krijgen we ook twee drie tegen, dan krijgen we het weer moeilijk. En dat is natuurlijk wel een stukje omschakeling van de vierde naar de derde klas. Twee jaar lang was onze verdediging het sterkste wat er was. En dit jaar krijgen we veel goals tegen en daar is niet alleen de verdediging schuld aan, want het begint verdedigend al bij de spitsen en op het middenveld. Maar het loopt niet. De eerste helft liep natuurlijk eerst grandioos en toen hebben we na de 3-4 in de rust aangegeven dat we wel mensen goed achterin moesten houden. Het was bij hun vooral reactievoetbal en daar zijn wij niet zo sterk in. Dan denken we vaak dat we de ruimte naar voren hebben en dat ging een paar keer grandioos mis. Door de klasse van ons voorin komen we dan nog op 7-7. Nogmaals, we staan met 0-4 voor, dan moeten we het over de streep trekken. We komen met 5-4 achter, komen we terug. Komen met 6-5 achter, komen we terug. Komen met 7-6 achter en komen terug. En dan in de laatste tien minuten nog met negen man, dan kunnen we het ook doen. Daarna geven we niets meer weg. We stonden met negen man gewoon goed. En dan heb je wel te maken met een scheidsrechter waar ik totaal geen goed woord voor over heb. Daardoor hebben we niet gelijkgespeeld, laat ik dat vooropstellen, maar je hebt er wel mee te dealen. De man voelde helemaal niets aan. Met al die kaarten ben ik natuurlijk niet blij, we hebben al wat geblesseerden en dan dit er ook nog eens bij. Dus het wordt een beetje moeilijk nou voor ons. Gelukkig hebben we vandaag nog een puntje behaald.



Jules Blaauw (trainer ASVB): De eerste helft was beduidend super slecht van ons. We hadden voor de wedstrijd hele duidelijke afspraken gemaakt en aangegeven wat we moesten doen. Had vier jongens heel duidelijk de opdracht gegeven hun man op te zoeken, kort te dekken en als ze aangespeeld zouden worden direct het duel aan te gaan. Maar in het eerste kwartier heeft Rik Eggens nog nooit zoveel ruimte gehad denk ik, ze stonden soms op acht negen meter. Bij die goal van Niels Eden kreeg hij ook alle ruimte en tijd om aan te leggen, niet goed. We besteden al drie weken tijd aan dat we met het kantelen te veel de bal in de gaten hebben en de man vergeten. Ik had Horlings in eerste instantie de opdracht gegeven om het Aukes moeilijk te maken, maar hij liet hem gewoon zijn gang gaan. Zo gebeurde ook met Reininga, die ook kon doen wat hij wilde. We hebben langs de kant twintig minuten nodig gehad om de boel weer wat goed neer te zetten, maar toen stonden we al wel met 4-0 achter. Wij hebben te lang tijd nodig om te kunnen herkennen hoe dat de tegenstander staat en hoe wij dan moeten gaan lopen. Dat duurt bij ons te lang. Na twintig minuten ging het bij ons wat beter lopen toen we Horlings naar de spits zetten en Lyron Winkel erachter op het middenveld, die wat beter kan lopen. We kregen hierdoor iets meer grip en kwamen wat meer aan voetballen toe. Dat we ze daarna uit een voorsprong steeds terug laten komen, dan zijn we gewoon niet goed alert bezig. Als je voor komt en de tegenstander maakt vanuit de aftrap de gelijkmaker, dan ben je als ploeg nog te veel bezig met het vieren van je eigen doelpunt. Bij de 7-7 haalde ik bij ons de uitblinkende Mark Hoving naar de kant, waarop er van de kant verontwaardiging was te horen. We gingen lange hoge ballen spelen en elke bal die goed was werd afgevlagd. Daardoor gingen we wat in het spel mee van Heiligerlee, waarin duels werden uitgevochten, met de kans dat een jongen als Hoving een schop krijgt en dan ben ik hem weer een paar weken kwijt. Dan kun je gewoon op dat moment beter een jongen brengen als Robin Meijer die meer staat in de duels. Misschien is Mark wat teleurgesteld dat hij gewisseld werd, maar ik weet wel zeker dat hij volgende week weer kan starten tegen MOVV. Wat de scheidsrechter van vandaag betreft kan ik zeggen dat ik blij ben dat mijn spelers er niet te veel in zijn meegegaan om overal maar op te reageren, want die was niet best. Ik moet zeggen dat wij gelukkiger waren dan Heiligerlee met zijn beslissingen. Zij reageerden overal op, wat volgens mij als een rode lap werkte. Ik vond het een wedstrijd van twee gezichten. Ik was zeer teleurgesteld dat we zo snel met 4-0 achter kwamen, we kwamen goed terug, dat vond ik knap. Dat we wel blijven voetballen, daar heb ik mijn spelers ook een compliment voor gegeven. Dat we uiteindelijk drie keer voorkomen, daarvan zeg ik dat we dat in ieder geval de laatste keer hadden moeten vasthouden. Dan had je drie punten gehad en nu sta je met één. Ondanks dat ik blij ben dat we niet verloren hebben vind ik dat wel wat teleurstellend.

Foto’s: Gert Meulman