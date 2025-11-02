Spectaculaire rolschaatsshow “UNIVERSE” betovert publiek in De Klinker

WINSCHOTEN – Rolschaatsvereniging WKC presenteerde zondagmiddag de spectaculaire rolschaatsshow UNIVERSE in Cultureel Centrum De Klinker. In deze unieke voorstelling namen jonge en volwassen rolschaatsers het publiek mee op een reis door de ruimte – van fonkelende sterren tot verre planeten.
De show was een betoverende combinatie van kunstrolschaatsen, dans, acrobatiek en indrukwekkende lichteffecten, ondersteund door muziek die het ruimte-thema tot leven bracht. Voor extra sfeer zorgden gastoptredens van de dansers van het Kunstencentrum onder leiding van Ina Possel, Jos Tipker en de Duitse éénwielergroep AKeiTu van TV Bunde.
Meer dan 35 leden van WKC werkten de afgelopen maanden intensief aan choreografieën, kostuums en decor om van deze editie een onvergetelijke middag te maken. “We wilden het publiek echt meenemen naar een andere wereld,” vertelt trainster Ina Schrik. “Rolschaatsen, dans, éénwielers, muziek en licht komen samen om een kosmisch spektakel te vormen.”
Het publiek genoot zichtbaar van de show, die uitblonk in afwisseling en creativiteit.
Over WKC
Kunstrolschaatsclub WKC bestaat volgend jaar 65 jaar en is daarmee één van de oudste kunstrolschaatsverenigingen van Nederland. De vereniging biedt trainingen aan voor zowel kinderen als volwassenen, op recreatief en wedstrijdniveau.
Foto’s: Linda Koops