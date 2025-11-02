Westerwolde keert met remise terug uit Bareveld

BAREVELD, VLAGTWEDDE – Via een geweldige comeback wist Westerwolde zondagmiddag 2 november uiteindelijk toch een puntje vanuit Bareveld mee terug te nemen naar Vlagtwedde. Lange tijd zag het er niet naar uit dat trainer Mark Kruize en zijn mannen in de auto zouden kunnen stappen met dit kleine positieve resultaat. Het was invaller Rudie Bergman die in het slot van de wedstrijd met misschien wel het mooiste spelmoment uit de gehele wedstrijd er voor zorgde dat er door de roodwitten niet voor de tweede keer op rij werd verloren. Echter, het 2 – 2 gelijkspel was volgens vriend en vijand misschien wel de beste afspiegeling van een over het algemeen niet hoogstaande en dus gemiddeld onaantrekkelijke pot voetbal.

Vanaf het begin was het duidelijk dat Bareveld deze middag alles in het werk wilde stellen voor de eerste keer dit seizoen met de volle buit van het veld te stappen. Mede door de fysieke kracht en het niet schuwen van het duel was de ploeg van trainer Willem Dontje in dit bedrijf de bovenliggende partij, hetgeen dan ook resulteerde in een 1 – 0 ruststand. In de 30e minuut werd een aanvaller van Bareveld binnen de zestienmeter van Westerwolde al dan niet onreglementair ten val gebracht, waardoor arbiter Louwes uit Zwartemeer zich genoodzaakt zag naar de stip te wijzen. Hoewel doelman Timmer van Westerwolde de ingeschoten bal van Herman Ludolphie nog licht beroerde, verdween deze tot vreugde van geheel Bareveld toch over de lijn: 1 – 0. Van de kant van Westerwolde lukte er verder niet veel in het restant van deze eerste helft en het was dan ook maar goed dat de arbiter beide ploegen naar de thee dirigeerde. Voor Westerwolde het moment zich proberen te herpakken van misschien wel de zwakste vijfenveertig minuten van dit seizoen.

Met drie verse krachten aan de aftrap van de tweede helft probeerde trainer Kruize waarschijnlijk niet alleen zijn onvrede met het vertoonde spel voor rust te laten zien, maar ook meer fysieke kracht in het veld te brengen. En dat was de gehele tweede helft dan ook duidelijk zichtbaar. De Vlagtwedders trokken de wedstrijd meer en meer naar zich toe, wonnen vaker het duel en leken onvermoeibaar. Toch ontsnapte men niet aan een tweede tegengoal. Het was in de 60e minuut toen Niels Kalk na een voorzet vanaf de linkerkant plotseling vrij voor doelman Timmer opdook en op simpele wijze de 2 – 0 kon binnen prikken. En toch proefde het opnieuw in ruime mate meegereisde Vlagtwedder publiek dat er nog iets viel te halen, mede door de meerdere gecreëerde kleine en grotere kansen. Het laatste half uur speelde de wedstrijd zich dan ook hoofdzakelijk af op de helft van Bareveld en toen invaller Kjell Luijten in de 80e minuut vanaf rechts een prima bal laag in de doelmond van Bareveld schoof, was het voor René v.d. Laan bij de tweede paal een kwestie van de voet tegen de bal zetten om zijn vijfde treffer van het competitieseizoen te laten aantekenen: 1 – 2. Kort daarna volgde dan het mooiste moment van de wedstrijd. Met patent op fraaie treffers wist de ook nu weer hard werkende Rudie Bergman, de momenteel vooral als spits acterende oud-doelman van Westerwolde, toch nog de gelijkmaker binnen te schieten. Na een voorzet vanaf rechts liet hij met een spectaculaire halve omhaal de bal achter de totaal verbijsterde doelman Jesse Mink van Bareveld tegen de touwen verdwijnen: 2 – 2. Kortom, een beauty van een goal ! Westerwolde rook nog even de misschien onterechte zege, maar gescoord werd er niet meer. De goed leidende arbiter Louwes stuurde beide teams na een aantal minuten extra speeltijd dan ook in harmonie naar de warme douches.

Mede door de overige uitslagen verloor Westerwolde deze middag enig terrein ten opzichte van de nummers een en twee in de tussenstand (Buinen en Veelerveen), die hun wedstrijden wel winnend wisten af te sluiten. Maar dat de huidige vierde klasse B een spannend vervolg zal krijgen, staat als een paal boven water. Voor de Vlagtwedders dan ook zaak om volgende week zondag tegen SPW in opnieuw een uitwedstrijd de volle drie punten wel te pakken om zodoende te laten zien wel degelijk aanspraak te kunnen maken in de top van het klassement een woordje mee te spreken. De wedstrijd in Stadskanaal-Noord begint komende zondagmiddag gewoon om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Wilco Huls – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Tim Huls (46e min. Julian Smid) – Kevin van der Laan – Luca Kiers (78e min. Kjell Luijten) – Joran Luijten (46e min. Sander van Hoorn) – René van der Laan – Frank Riks (46e min. Rudie Bergman)

Scheidsrechter: Dhr. G. Louwes uit Zwartemeer

Amusementswaarde: 6 Toeschouwers: 75

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.