Zangeres TAMAR geeft intiem optreden tijdens Klein vanBeresteyn

VEENDAM – Poëtische singer-songwriter TAMAR brengt vrijdagavond 7 november haar prachtige liedjes naar vanBeresteyn. TAMAR heeft een verhaal en een stem die recht in het hart raakt. Het is een speciale Klein vanBeresteyn voorstelling waarbij het publiek theater op een kleine, persoonlijke manier beleeft. Slechts vijftig bezoekers nemen plaats op het toneel zelf samen met de artiest.
In haar voorstelling ‘Mijn naam is te klein geworden’ neemt TAMAR je mee in haar zoektocht naar vrijheid, identiteit en liefde. Na een leven binnen de muren van geloof, kerk en huwelijk, koos ze voor zichzelf. Met alle angst, verdriet en eenzaamheid van dien. Maar ook met herwonnen kracht, levenslust en autonomie. In persoonlijke verhalen en prachtige liedjes vertelt ze over loslaten, overleven en opnieuw beginnen.
TAMAR maakt poëtische popliedjes: melodieus en eerlijk. Haar dappere en herkenbare reis naar zelfbeschikking raakt iedereen die ooit verlangde om gewoon zichzelf te mogen zijn.
Datum: Vrijdag 7 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn