Adrillen geopend met het traditionele kanonschot in de Langestraat

WINSCHOTEN – Vanmorgen werd met het traditionele kanonschot voor het gemeentehuis in de Langestraat de Allerheiligenmarkt (Adrillen) geopend.
Vandaag is het Adrillen. Van 9.00 tot 17.00 uur wordt in meer dan 100 kramen diverse koopwaar aangeboden. Ook zijn er kinderactiviteiten en straattheater. Op het Marktplein is tot 22.00 uur kermis en livemuziek. In de HarbourClub (Havenkade-West 3) is een hobbymarkt, in de Marktpleinkerk een kerststallententoonstelling en bij de Gezonde Huiskamer op het Israëlplein kunt u een gratis leefstijlcheck laten doen. Kortom veel activiteiten en gezelligheid vandaag!
De dag startte feestelijk om 9.50 uur bij het gemeentehuis met de officiële opening, waar de stadsomroepers van Oldambt en Duitse steden – waaronder Leer – samen met burgemeester Cora-Yfke Sikkema het startsein geven voor Adrillen 2025. Dit werd gevolgd door het traditionele kanonschot.
De vorig jaar geïntroduceerde standhouderscompetitie is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde nieuwe traditie. Vorig jaar gingen de prijzen naar Das Mooi Schapenvachten (mooiste uitvoering), Jan Hofstede met zijn snoepkraam (beste standwerker) en Onstwedder Gaarv’n (meest creatieve kraam).
Ook dit jaar worden deelnemers opnieuw uitgedaagd om hun kraam zo origineel en uitnodigend mogelijk te presenteren. Een jury beoordeelt de inzendingen en reikt aan het eind van de dag de prijzen uit.
Tijdens de kermis en Adrillen 2025 geldt een wegsleepregeling en zijn er parkeerverboden in delen van het centrum. Komt u op de fiets? Er is een grote fietsenstalling op het Schönfeldplein.
Onze fotograaf was vanmorgen bij de opening aanwezig en maakte een rondje over de markt. Hierbij werd zij uitgenodigd om een uniek kijkje achter de schermen bij het traditionele broden bakken door Onstwedder Gaarv’n te nemen.
Foto’s: Anita Meis