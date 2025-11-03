Club P.kel: nieuwe creatieve ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren in Oude Pekela

OUDE PEKELA – In het pand van de voormalige Aldi aan de Helling 57 opent de nieuwe creatieve ontmoetingsplek en werkplaats Club P.kel (spreek uit als Pekel) voor kinderen en jongeren uit Oude Pekela en omgeving. Tot eind januari biedt het initiatief Nieuwe Zaaiplaatsen hier een inspirerende ruimte waar kunst, muziek en theater samenkomen. Deelname aan workshops is gratis.



Club P.kel is bedoeld als laagdrempelige plek waar kinderen en jongeren hun creativiteit kunnen

ontdekken, ontwikkelen en laten zien wat hen bezighoudt.



Workshopprogramma van start

Voor kinderen vanaf 7 jaar zijn er wekelijkse workshops waarin ze kunnen schilderen, bouwen, spelen

en experimenteren met allerlei kunstvormen. De werkplaats is iedere woensdagmiddag geopend van

14.15 tot 16.15 uur, onder begeleiding van professionele workshopleiders.

Vanaf 18 november start bovendien een speciaal kunst- en techlab voor kinderen.

Voor jongeren van 12 tot 21 jaar opent op 11 november in Club P.kel een mediawerkplaats (van

16.00 tot 18.00 uur) en een DJ-werkplaats (van 19.00 tot 21.00 uur). Op langere termijn komt daar

ook een muziekwerkplaats bij voor zowel kinderen als jongeren.



Actuele informatie en tijden zijn te vinden op www.nieuwezaaiplaatsen.nl



Ideeën, wensen en vrijwilligers

De organisatie nodigt kinderen en jongeren uit om hun eigen ideeën en wensen in te brengen.

Aanmelden kan via hallo@nieuwezaaiplaatsen.nl, maar binnenlopen om eerst even te kijken mag ook.

Ook zijn ouders via deze weg welkom om ideeën en wensen aan te dragen, of zich aan te melden als

vrijwilliger.



Over Nieuwe Zaaiplaatsen

Nieuwe Zaaiplaatsen onderzoekt hoe kunst en cultuur kinderen en jongeren kunnen helpen om hun

stem te ontdekken en gehoord te worden. In samenwerking met kunstenaars, muzikanten,

theatermakers en filosofen creëren ze plekken waar jongeren nadenken over hun wereld, in gesprek

gaan met hun omgeving en nieuwe verbindingen leggen. Van creatieve ateliers voor kinderen tot

culturele werkplaatsen voor jongeren: Nieuwe Zaaiplaatsen zet kunst en cultuur in als motor voor

verbeelding, verandering en gemeenschapszin.



Nieuwe Zaaiplaatsen is een initiatief van De Rijdende Popschool, Sparklab, Jimmy’s, Theater De

Steeg, en wordt mede mogelijk gemaakt door Toukomst, VSB Fonds en de Provincie Groningen.

Bron: Team Club P.kel