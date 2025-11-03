Groningen Huurt is live! Eén plek voor alle sociale huurwoningen in Stad en Ommeland

GRONINGEN – Vanaf vandaag is er één centrale plek om een sociale huurwoning te zoeken: Groningen Huurt. Op groningenhuurt.nl staat het woningaanbod van alle woningcorporaties in de provincie Groningen.

Groningen Huurt is een samenwerking van de woningcorporaties: Acantus, De Huismeesters, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Goud Wonen, Nijestee, Patrimonium, Wierden en Borgen, Wold & Waard, Woonborg en Woonzorg Nederland.

Eén keer inschrijven

Als woningzoekende hoef je je maar op één plek in te schrijven. Daarna kun je zoeken in het aanbod in de hele provincie Groningen. Groningen Huurt werkt samen met het platform DAK van WoningNet.

Samenwerking

De corporaties hebben samen met de huurdersorganisaties de afgelopen jaren hard gewerkt om Groningen Huurt mogelijk te maken. Henk van Dijken, regiocoördinator van Groningen Huurt: “We zijn trots dat we dit met de inzet van iedereen voor elkaar hebben gekregen. Het doel was om het zoeken van een huis in de hele provincie gemakkelijker en overzichtelijker te maken. Dat hebben we bereikt.” Margriet van Meeteren was als lid van een van de huurdersorganisaties vanaf het begin betrokken bij Groningen Huurt. Zij sluit zich daarbij aan: “Je woningzoektocht is nu slimmer en eenvoudiger dan ooit. Het is een goede zet dat dit met elkaar tot stand gekomen is.”

Bestaande inschrijvingen zijn overgezet

Alle woningzoekenden die stonden ingeschreven bij de afzonderlijke corporaties zijn overgezet naar Groningen Huurt. Hun inschrijftijd ging mee. In deze week krijgen zij een welkomstmail van Groningen Huurt.

Wie een woning zoekt in Groningen kan zich nu inschrijven bij Groningen Huurt

Dat kan vanaf 16 jaar (vanaf 18 jaar mag je ook echt op woningen reageren). Het kost €19,- om je in te schrijven bij Groningen Huurt. Na het eerste jaar betaal je €10,- verlengingskosten per jaar. Meer informatie vind je op www.groningenhuurt.nl.

Bron: Lefier