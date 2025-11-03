Hoveniersbedrijf de Korenbloem breidt verder uit!

ALTEVEER – Met de opening van het nieuwe pand nog vers in het geheugen breidt Hoveniersbedrijf de Korenbloem per 1 november nog verder uit. Vanaf deze datum nemen zij namelijk Geling Plants uit Veendam over.
Wegens langdurige gezondheidsproblemen was Herman Geling niet langer in staat het bedrijf voort te zetten. In Hoveniersbedrijf de Korenbloem hebben zij een betrouwbare overnamekandidaat gevonden. Niet alleen de machines, maar ook het klantenbestand en het vertrouwde personeel gaan over naar het groeiende Hoveniersbedrijf van Egbert en Miriam van der Heide uit Alteveer.
“Wij zijn blij met de ontwikkelingen, want zo kan onze gestage groei zich doorzetten en kunnen we nog meer klanten in de driehoek Veendam – Stadskanaal – Winschoten voorzien van een prachtig aangelegde en onderhouden tuin. Elke werkdag gaan we met onze 3 zelfstandige teams van in totaal 8 hoveniers aan de slag om mensen te laten genieten van hun buitenruimte”.
Bron: Miriam van der Heide