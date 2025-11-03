Jaap Kuin viert tien jaar burgemeesterschap in Pekela

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin viert dit najaar een bijzonder jubileum: tien jaar aan het roer van de gemeente Pekela. Wat begon als een tijdelijke waarneming, groeide uit tot een langdurige en hechte samenwerking tussen de bestuurder en de inwoners van de Oost-Groningse gemeente.
Kuin, geboren in de stad Groningen, heeft een achtergrond die teruggaat tot de industrie. Na een opleiding procestechniek aan de CMTS in Groningen werkte hij jarenlang in de proces- en milieutechniek, onder meer bij DSM in Schoonebeek en bij de VAM (het latere Attero) in Wijster en Groningen. Ook was hij enige tijd werkzaam bij de gemeente Assen als unitmanager afvalbeheer.
In Assen zette Kuin zijn eerste stappen in de politiek. Als PvdA-fractievoorzitter en later wethouder hield hij zich bezig met uiteenlopende portefeuilles. Die periode leerde hem, naar eigen zeggen, dat “besturen begint met luisteren”. Na een aantal bewogen jaren vond hij via Synergon in Winschoten zijn weg terug naar het openbaar bestuur.
Op 1 november 2015 werd Kuin benoemd tot waarnemend burgemeester van Pekela. Zes jaar later, in juni 2021, volgde zijn officiële benoeming. De installatie vond plaats in MFC De Binding, waar hij werd beëdigd door commissaris van de Koning René Paas. Daarmee werd Kuin de vaste burgemeester van de gemeente die hij inmiddels goed kende en waar hij inmiddels ook woont — in de voormalige directeurswoning van de vroegere strokartonfabriek Britannia in Oude Pekela.
De sociaal-democraat voelt zich zichtbaar thuis in zijn gemeente. “Pekela is een gemeenschap van mensen die elkaar kennen en iets voor elkaar overhebben,” zegt hij vaak. “Dat past bij mijn manier van werken: samen zoeken naar oplossingen.” Zijn nauwe betrokkenheid bij inwoners, bestuur en verenigingen wordt binnen en buiten de gemeente gewaardeerd.