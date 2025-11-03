DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Rond half tien vanmorgen werd de brandweer van Weener opgeroepen voor een incident aan de Wiesenstraße. Er was brand ontstaan ​​in een toilet van een middelbare school. Een toiletpapierhouder had vlam gevat, met veel rookontwikkeling in het hele gebouw tot gevolg. Toen de brandweer arriveerde, was de school al volledig ontruimd. Gelukkig had een medewerker van de school snel gereageerd en de brand zelf geblust, waardoor uitbreiding van de brand werd voorkomen. De brandweer richtte zich vervolgens op het ventileren van de getroffen ruimtes.



Haren



Vanmorgen vond tussen 9.15 en 10.00 uur op de parkeerplaats van de Aldi aan de Lange Straße in Haren een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van een parkeerplaats een geparkeerde zwarte VW Golf. De bestuurder vluchtte vervolgens zonder het ongeval te melden. De politie van Haren verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Meppen

Naar aanleiding van het incident met aanstootgevende uitlatingen in de Landwehrstraße op zondagavond 19 oktober, heeft de politie van Meppen een update over het onderzoek gepubliceerd. Het slachtoffer was rond 18:55 uur op haar fiets toen een andere fietser vlak naast haar ging zitten en haar aansprak. Tijdens het gesprek ontblootte de dader zichzelf. De politie heeft de dader inmiddels geïdentificeerd als een 14-jarige jongen uit Meppen. De politie bedankt iedereen die informatie heeft verstrekt die heeft bijgedragen aan de oplossing van de zaak.

Zondag vond rond 14.35 uur op de Große Straße in Meppen een verkeersongeval plaats. Een 46-jarige vrouw reed in een Fiat over de Große Straße van Groß Fullen richting Versen toen een dier plotseling van rechts naar links overstak. Tijdens een poging om het dier te ontwijken, verloor de bestuurster de macht over het stuur. De auto schoot naar links van de weg, sloeg over de kop en kwam op het dak tot stilstand. De bestuurster raakte lichtgewond en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis in Meppen gebracht. De schade aan het voertuig bedraagt ​​ongeveer € 7.500,-.

Omstreeks 02:47 uur vannacht vond in een drankenwinkel aan de Fürstenbergstraße in Meppen een poging tot inbraak plaats. Onbekende daders forceerden een buitendeur naar de opslagruimte om lege flessen te stelen. Hierdoor ging het alarmsysteem van de winkel af. De daders staakten hun poging en vluchtten onopgemerkt weg. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die ’s nachts verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Fürstenbergstraße hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 / 9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland en brandweer Weener