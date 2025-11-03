Mening van inwoners in kaart gebracht door gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Van maandag 3 november tot en met zondag 23 november doet de Gemeente Stadskanaal onderzoek naar de mening van haar inwoners. Hoe ervaren inwoners de samenwerking met de gemeente? Door het invullen van een online vragenlijst kunnen inwoners meedoen.
De resultaten van het onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten van het onderzoek moeten een goed beeld vormen van de mening van inwoners over de samenwerking met de gemeente.
Online vragenlijst
Inwoners kunnen meedoen door het invullen van de online vragenlijst via
https://quickscanlokaledemocratie.nl/webform/quick_scan_lokale_democratie_stk of door het
scannen van de QR-code. Het invullen van de vragenlijst kost slechts 15 minuten. De antwoorden zijn anoniem. Inwoners die hun e-mailadres achterlaten maken kans op een waardebon van €50,- te besteden bij een lokale ondernemer. Raadsleden en burgemeester Klaas Sloots vullen ook zelf de online vragenlijst in. Sloots zegt daarover: “Ik doe mee, omdat onze gemeente pas echt kan groeien als we het samen doen!”
Bron: Gemeente Stadskanaal