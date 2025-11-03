Mening van inwoners in kaart gebracht door gemeente Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 3 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN BUI | ZACHTE DAGEN

Het eerste stuk van de dag is best mooi want er zijn vanochtend brede opklaringen en het is droog met een matige zuidwestenwind. Maar in de loop van de dag komen er meer wolkenvelden en vanmiddag is er kans op wat lichte regen. Maar veel wordt dat niet en heel koud is het ook niet: de maximumtemperatuur ligt rond 12 graden en de minimumtemperatuur voor vannacht is 10 graden.

Koud is het morgen sowieso ook niet, want dan stijgt de middagtemperatuur door tot 14 graden. Er zijn morgen ook vrij veel opklaringen, de wind is morgen matig tot vrij krachtig uit het zuiden.

Woensdag en donderdag komt er wellicht nog 1 of 2 graden bij en dan mag je van heel zacht novemberweer spreken met 15 of 16 graden. Eind van de week gaat daar iets vanaf met mogelijk een enkele bui. Veel regen lijkt er deze week dus niet te vallen en dat is gunstig na een heel natte oktober-maand.