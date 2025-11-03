Muziekvitaminen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Woensdag 12 november zijn in de Binding van 14.00 tot 16.00 uur weer de maandelijkse Muziek Vitamines.
Dit jaar de laatste Muziek Vitamines van dit jaar. Ook deze middag willen wij weer samen zingen. Iedere keer is het weer een gezellige middag waar we samen onder begeleiding van twee enthousiaste vrijwilligers, die de middag begeleiden, er een mooie middag van maken.
Dankzij betrokken inwoners/vrijwilligers kunnen er ook (meer) inwoners van het Dokhuis op deze middag aanwezig zijn, die iedere keer weer zichtbaar genieten van deze middag. Leerlingen van het Dollard College ondersteunen in de catering van de Binding. Zonder ondersteuning van deze mensen zou deze middag niet mogelijk zijn. Stichting Leefvorm J&O bedankt hen voor hun inzet, en we hopen dat we deze in januari 2026 weer, gezamenlijk, kunnen voortzetten.
Bron: J en O Zorg