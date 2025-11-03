Nieuwe inloopmiddagen van de stichting Regenboog Oldambt

WINSCHOTEN – Vanaf vrijdag 7 november organiseert Stichting Regenboog Oldambt iedere maand een open inloopmiddag in de bibliotheek. De inloop is bedoeld voor mensen uit de LHBTIQ+ community in de gemeente Oldambt.
De inloop gaat maandelijks iedere 1e vrijdag van de maand plaatsvinden. De bibliotheek heeft hiervoor de Taalkamer ter beschikking gesteld van 13.00 tot 15.00 uur. Je kunt daar vrijuit praten zonder dat andere bezoekers meeluisteren. Je kunt er binnenlopen voor een gezellig praatje, het ontmoeten van andere (LHBTIQ+) mensen, voor een kop koffie of thee en/of als je vragen hebt. We kunnen je ook helpen als je problemen of vragen hebt over maatschappelijke zaken, bijvoorbeeld bij de sociale dienst of de Wmo.
Tijdens de inloopmiddagen is iemand van de Stichting Regenboog Oldambt aanwezig die veel werkervaring heeft binnen het sociaal domein en ervaringsdeskundig is op het gebied van de LHBTI-problematiek. Zij kan dan samen met jou bekijken wat er voor nodig is om je vraag of probleem aan te pakken.
Kom dus gerust een keer langs, je bent van harte welkom!
Bron: Mark Voetel