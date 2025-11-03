Ontdek Eext

EEXT – Zaterdag 15 november organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een wandeling in en om Eext, een mooi esdorp met vele brinken. We komen over de es en langs 2 hunebedden, waaronder een trapgraf, dat nog in de dekheuvel ligt. Tijd is van 10:00 tot 13:00 uur, start bij het infobord “hotspot” voor Eetcafé Homan, Hoofstraat 12 in Eext.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa