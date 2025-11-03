Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RADIO WESTERWOLDE – Morgen van 18.00 uur tot 20.00 uur weer een nieuwe aflevering van Tony’s Pop uur op RTV Westerwolde. Een informatief wekelijkse muziekprogramma waar je vooral niet alledaagse pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden hoort.
Laat je elke dinsdagavond meevoeren door twee uur vol sfeervolle pop, verrassende parels en bekende namen in een nieuw licht. Van de dromerige klanken van This Mortal Coil tot de eigenzinnige pop van London Grammar en het warme Nederlandse geluid van Acda & De Munnik. Tony’s Popuur brengt je muziek met gevoel – van ingetogen indie tot energieke americana. Ontdek hoe Of Monsters and Men naast Geike past, of waarom The Killers moeiteloos samengaan met Ruth B en Hozier. Verwacht verhalen achter de nummers, onverwachte combinaties en veel liefde voor echte songs. Elke week een reis door tijd, toon en emotie – perfect voor je dinsdagavond. Kortom: een muzikale achtbaan die je niet wilt missen!
Ben je nieuwsgierig?
Luister dan morgen van 18.00 uur tot 20.00 naar Tony’s Pop uur op RTV Westerwolde.
Presentatie: Tony Klaassens