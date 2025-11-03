Spreekdag van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)

BAD NIEUWESCHANS – Het GrensInfoPunt van de Eems Dollard Regio (GIP EDR) organiseert op woensdag 19 november a.s. weer een GIP EDR-Spreekdag. Grenspendelaars, ondernemers en werkgevers kunnen dan terecht met vragen op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekeringen. Belangstellenden kunnen hun vragen stellen aan Nederlandse en Duitse medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen en Leer, “Deutsche Rentenversicherung” (DRV) uit Münster en het ‘Bureau voor Duitse Zaken’ (BDZ), een speciale afdeling van de ‘Sociale Verzekeringsbank’ (SVB) in Nijmegen.
Een gratis adviesgesprek op 19 november a.s. is mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de EDR in Bad Nieuweschans.
Deelname aan de GIP EDR-Spreekdag is op afspraak. U kunt zich per mail aanmelden via gip@edr.eu (onder vermelding van uw telefoonnummer), telefonisch via 0597 521818 of via het aanvraagformulier op onze website www.grenzinfo.eu/edr
Ook buiten de GIP EDR-Spreekdag om kunnen belangstellenden bij GIP EDR terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, ondernemen en studeren in of pensioen ontvangen uit het buurland.
De dienstverlening van GIP EDR wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Duitse deelstaat Niedersachsen, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, de Landkreise Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.
Bron: EDR