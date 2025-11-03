VocalSpirit bij Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 15 november 2025 is er weer een uur Zingend naar de Zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Tijdens deze zangavond zal VocalSpirit hun medewerking verlenen.
VocalSpirit bestaat uit gedreven zangers en zangeressen. Allen hebben ze passie voor zingen en weten gevoel in het lied te brengen. Eind 2016 is VocalSpirit mede opgericht door Margriet Brouwer en Martin Mans. Inmiddels heeft laatst genoemde het stokje overgedragen aan de huidige dirigent Ronald IJmker.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Gerwin van der Plaats. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur)en is vrij toegankelijk.
Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer
Zingend naar de Kerst
20 december 2025
m.m.v. Chr. Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. Louwe Klamer
Bron: Antonia Meijer