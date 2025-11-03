Winnaars Standhouder Competitie Adrillen 2025 bekendgemaakt

WINSCHOTEN – Tijdens de traditionele Adrillenmarkt in Winschoten zijn vandaag de winnaars van de Standhouders Competitie 2025 bekendgemaakt. De competitie is bedoeld om standhouders te waarderen die zich onderscheiden in vakmanschap, creativiteit en presentatie.
De winnaars dit jaar zijn:
- Beste Standwerker 2025: Jan Hofstede
Voor de tweede keer op rij sleepte Jan Hofstede deze titel in de wacht. Met zijn energieke presentatie en innemende manier van verkopen wist hij opnieuw het publiek te boeien.
- Meest Creatieve Kraam 2025: Palingrokerij René de Vries
De ambachtelijke presentatie en de geur van vers gerookte paling maakten deze kraam tot een opvallende verschijning op de markt.
- Mooiste Kraam 2025: Klooster Poffertjes
Bezoekers konden online stemmen op hun favoriete kraam. Klooster Poffertjes werd daarbij verkozen tot mooiste kraam van Adrillen 2025.
Wethouder Erich Wünker reikte de prijzen uit en gaf zijn waardering: “Adrillen is meer dan alleen handel. Het is een dag vol traditie, vakmanschap en ontmoetingen. Wij vinden het belangrijk om onze waardering te laten zien op deze manier, want we zijn werkelijk blij met elke kraam die er dit jaar weer stond. Met deze competitie zetten we ondernemers in het zonnetje die met hun enthousiasme en inzet bijdragen aan het unieke karakter van onze markt.”
Adrillen trok ook dit jaar weer veel bezoekers naar het centrum van Winschoten. Met het gevarieerde aanbod en vooral de herkenbare sfeer was ook de editie van 2025 een dag vol levendigheid en verbinding.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt