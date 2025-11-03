Workshop Creatief schrijven op vintage typmachines in bibliotheek Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Ontdek de charme van ouderwets tikken tijdens de workshop Tik ‘m aan in de bibliotheek van Vlagtwedde! Neem plaats achter een echte vintage typemachine en laat je verrassen door het ritme, het geluid én je eigen creativiteit.
Of je nu nog nooit een typemachine hebt aangeraakt of er vroeger eentje op zolder had staan: iedereen kan meedoen. Je krijgt een korte uitleg en daarna ga je zelf aan de slag. Met een verrassende opdracht, een inspirerend thema of gewoon een paar woorden die je zelf kiest, tik je jouw eigen unieke tekst bij elkaar. Een heerlijke, creatieve middag vol nostalgie, verrassingen en inspiratie.
Locatie: Bibliotheek Vlagtwedde
Datum en tijd: Woensdag 5 november, 19.00 – 21.00 uur
Aanmelden via https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/760634/Tik-m-aan!.html
In alle Groningse bibliotheken van Biblionet Groningen worden activiteiten georganiseerd. Het volledige overzicht staat op groningsebibliotheken.nl/hnl.
Bron: Lilian Zielstra