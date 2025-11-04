Cursus Digivitaler start 17 november in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – De meeste ziekenhuizen en sommige huisartsen hebben een ’Patiëntenportaal’.
Hier kun je bijvoorbeeld medische informatie vinden, afspraken maken en je dossier inzien. Sommige apotheken vragen patiënten om hun medicatie te bestellen via een app. Harstikke handig allemaal, maar hoe werkt dat eigenlijk? In de bibliotheek helpen we je hier graag mee op weg.
In Bibliotheek Oude Pekela start 17 november een cursus van 4 weken om je op weg te helpen met de mogelijkheden van digitale zorg. De lessen zijn van 9:30 – 12:00 uur en vinden plaats in de Binding.
Digitaal spreekuur
Op maandagochtenden tussen 10:30 -11:30 uur kun je in de bibliotheek terecht met “kleine” digitale vragen over bijvoorbeeld E-books downloaden, updates, mobiele telefoons…. Je hoeft geen afspraak te maken.
Gezelligheid
Halverwege de lessen is er tijd voor een kopje koffie of thee. We werken in een ontspannen sfeer waar iedereen op zijn eigen niveau en in eigen tempo kan leren.
Aanmelden of wil je meer informatie?
Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan op onze website: www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Aanmelden kan ook door te mailen naar Esther Huls, e.huls@biblionetgroningen.nl, te bellen naar 06 15248880 of tijdens openingstijden van de bibliotheek even binnen te lopen.
Bron: Maaike Hermse